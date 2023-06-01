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Turizm

Türkiye'ye akın ediyorlar! Sayı 3 milyon 405 bine ulaştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 kişiye ulaştı.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Türkiye'ye akın ediyorlar! Sayı 3 milyon 405 bine ulaştı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan, denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken kentte, farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler 827 bin 618 ile Almanya, 783 bin 737 ile Rusya, 352 bin 184 ile İngiltere oldu.

Beş aylık dönemde hava yoluyla kente çok turist gönderen diğer ülkeler ise Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna şeklinde sıralandı.

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