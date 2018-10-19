Yeni Turizm Rotası Başiskele

Haftasonu işlerin yoğun temposundan uzaklaşıp, keyifli anlar yaşamak isteyen İstanbullular Başİskeleye’ye akın etti. Eylül ayı içerisinde Başiskeleye’ye yaklaşık 100 bin İstanbullu geldi.

Turizmin İncisi Haline Geldi

Doğal güzellikleri, doğa sporları imkanı ve farklı konseptlerdeki otelleri ile son ayların gözde bölgesi Başiskele’ye son bahar ile birlikte adeta turist akını yaşanıyor. Özellikle İstanbulular haftsonları, iş yorgunluğunu atmak ve doğa sporları yapmak için İstanbul’a yalnızca 80 dakika mesafede olan Başİskele’ye gidiyor.

5 beldenin birleşmesiyle kurulan 9 yıl gibi kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çekici ilçelerinden birine dönüşen Başiskele’de yapılan sosyal tesisler, özel okullar, turistik yapılar, 5 yıldızlı oteller bölgenin kısa sürede büyük ölçüde kalkınmasını sağladı.

9 yılda 5 Kat Değerlendi

Nüfusun katlanarak arttığı, refah seviyesinin oldukça yükseldiği ilçe, yatırımlarla bölgenin turizm merkezi haline de geldi. Bu durum Başiskele’deki konut ve ticari yapıların değerini de 9 yılda 5 katına çıkardı.

100 bin Turist Geldi

Alternatif tatil imkanları sunan ilçeye yazın yeşilin, sonbaharda ise sarının tonlarını çekmek isteyen doğaseverler akın etti. Kocaeli’nin en gözde yeri haline gelen Başiskele, doğa yürüyüşü parkurları, kültür turizmi, termal turizm ve birçok imkanıyla turist çekmeyi başardı. Son 1 ay içinde bölgeye gelen turist sayesinde oteller yüzde yüze yakın doluluk yaşadı. Gelen turist sayısı 100 bini buldu.

Hedef Dünyanın farklı bölgelerinden turistlerin gelmesi

5 beldenin birleşimi ile 2009 yılında kurulan Başİskele, hızlı turizm ve eğitim yatırımları ile de dikkat çekti. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın hedefi, daha 10 yılını bile doldurmamış şehri dünya turizminde hatırı sayılır hale getirmek.

7 Yıldızlı Termal Otel Yapılacak