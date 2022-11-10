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Dünden bugüne 'AYDINLIK'

10 Kasım 2022 Perşembe

175 yıl önce İrlanda büyük bir kıtlığın tam ortasındaydı. 1 milyona yakın insanın açlıktan ve hastalıktan yaşamını yitirdiği kıtlıkta, dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid İrlanda'dan gelen dişçisi vesilesiyle olayı öğrenmişti. Bu içler acısı olaya sessiz kalmak istemeyen sultan Abdülmecid 10 bin sterlin para yardımında bulunmak istedi.Fakat Kraliçe Victoria'nın 2 bin sterlin yardım yapması ve İngiltere'nin, Kraliçe'nin yardımını aşan bir miktarı kabul etmek istememesi sebebiyle bu yardım reddedildi.

Bu reddediliş Sultan'ı yardım etmekten geri koymadı. Bin sterlin para ve beraberinde gemilerle erzak ve ilaç yardımı yapmak için harekete geçti. İngiltere yönetiminden gizlice yapılan bu yardım başkentten uzakta daha kuzeyde kalan Drogheda kasabasına gönderildi. Osmanlı'nın ışığı sınırları da aşarak İrlanda'ya ulaştı. 2022 yılının başlarında patlak veren Rusya –Ukrayna arasındaki savaş Dünya'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'dan gelen gıda akışının önünü kesti. Bugünse o ışık savaşın geçmişte yaşananlar gibi ağır sonuçlara sebep olmasına fırsat vermedi. Tıpkı 175 yıl önce olduğu gibi bugün de kıtlığa, endişeye ve krize çözüm getirdi. Avrupa'yı saran kıtlık endişesi Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim şiddetlendikçe arttı.

Limanlarda kalan gemilerin içindeki gıdalara duyulan ihtiyaç barizken birilerinin harekete geçmesi artık şarttı. Olaya derhal müdahale eden Türkiye, yoğun diplomasiler sonucu tahıl koridoru oluşturulmasını sağladı. Ukrayna'nın Odessa limanından çıkan gemiler İstanbul boğazından dünyaya açıldı. Üstelik bu vesileyle yıllardır kıtlık ve gıda kriziyle boğuşan Somali, Cibuti ve Sudan öncelikli olmak üzere, Afrika ülkelerineyse bu tahıllar ücretsiz olarak gönderilecek. Bugün 4563 km uzaklıkta olan İrlanda'daki bir kasabanın ambleminde, formalarında ve kalplerinde Türklere duydukları derin minnetin göstergesi olan Ayyıldız mevcut. Dün ecdadımız nasıl karanlıkları aydınlığa çıkarttıysa bugün de aynı anlayışla aydınlık olmaya devam ediyoruz.

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