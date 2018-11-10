09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'daki birçok güzergahta vatandaşlar, durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki pasaport kontrol noktasının önünde düzenlenen tören öncesinde, İngilizce ve Türkçe bilgilendirme anonsu yapıldı.

Törene katılan havalimanı çalışanları ile bazı yolcular saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.