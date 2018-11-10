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09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlar araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında anılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'daki birçok güzergahta vatandaşlar araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu. Atatürk Havalimanı'nda da tören düzenlendi

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Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'daki birçok güzergahta vatandaşlar, durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki pasaport kontrol noktasının önünde düzenlenen tören öncesinde, İngilizce ve Türkçe bilgilendirme anonsu yapıldı.

Törene katılan havalimanı çalışanları ile bazı yolcular saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

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