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Kaybolan işçinin katili iş arkadaşı çıktı

Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. İşçinin cesedi, Kızılırmak Nehri kenarındaki çukurda bulundu

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Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisinin iş  arkadaşı tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi. 
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş  Şubesi Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerince, Mamak Belediyesinde  temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan  başvuru üzerine çalışma başlatıldı.
 
Çalışmalarını sürdüren özel ekip, Demir'in kaybolmadan önce iş  arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiğini belirledi.
 
Araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesine başvurdukları Ali T'yi  şüpheli tavırları üzerine gözaltına aldı.
 
Ali T, polise verdiği ifadede 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine  Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin  liralık senet imzaladığını belirtti.
 
Daha sonra, Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale  yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini ifade eden Ali T, bu sırada  aralarında para konusunda tartışma çıktığını söyledi.
 
Demir'in kendisine hakaret edip ahlaksız teklifte bulunduğunu öne  süren Ali T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki sopayla Demir'i  darbederek öldürdüğünü itiraf etti.
 
Demir'in cesedini Kızılırmak Nehri kenarındaki çukura gömdüğünü  anlatan zanlı, suç aleti sopayı nehre attığını anlattı.
 
Ekiplerce, Ali T'nin itirafı üzerine belirtilen yerde yapılan aramada  Demir'in cesedine ulaşıldı.
 
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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