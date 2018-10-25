1 hafta boyunca telefonunu elinden düşürmedi hastanelik oldu

Akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili garip haberlere bir yenisi daha eklendi.

Çin'in Gangsha şehrinde yaşayan bir kadının parmakları, 1 haftalık tatil boyunca cep telefonunu elinden bırakmayınca adeta felç geçirircesine kitlendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan kadına tendonlarında iltihaplanma (tenosinovit) teşhisi konuldu.

Kadına istirahat etmesi ve parmaklarını dinlendirmesi tavsiye edildi.

İsveçli Jacob Sempler başına gelen talihsiz olayı başkaları da yaşamasın diye sokağa "akıllı telefon" levhası (üstte) yerleştirmişti. Jacob bu kararı 2015 yılında Stockholm'de yürürken az daha bir aracın altında kalması üzerine aldığını açıklamıştı.

(NTV)