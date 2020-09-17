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Yaşam

1 milyon dolar banknot ve sertifikası ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ABD Merkez Bankası tarafından kolleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu tahmin edilen 1 milyon dolar banknot ve buna ait sertifikası ele geçirildi.

İHA17 Eylül 2020 Perşembe 19:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 19:17
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Tavşanlı Karakol Komutan vekili ve ekipleri, elde ettikleri bir istihbarat üzerine Çobanköy mevkisinde bir otomobili durdurdu. Otomobildekilerden birinin üst aramasında, ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD’li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ile bu paraya ait hazırlanmış özel sertifika bulundu.

Ele geçirilen banknot ve belgenin, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na gönderileceği bilgisi edinildi. Gözaltına alınan Ş.G., M.Ş, ve Z.B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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