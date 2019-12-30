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Yaşam

1 Ocak'ta BİM kaçta açılacak? Yılbaşı BİM çalışma saatleri nasıl?

1 Ocak'ta BİM kaçta açılacak? Yılbaşı BİM çalışma saatleri nasıl? gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Yılbaşı sabahı evlerine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketlerin açılış saatlerini merak ediyorlar. Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatleri araştırılıyor. BİM açılış saatleri, Türkiye genelinde genellikle aynı olmakta, bazı istisnalar ise bu saatleri değiştirebiliyor. Bu istisnalardan biri de 1 Ocak Çarşamba günü. Peki, yılbaşında BİM kaçta açılacak?

30.12.2019  10:40 - Güncelleme: 30.12.2019  10:40
BİM çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, Türkiye'de binlerce mağazası olan zincir marketin açılış kapanış saatlerini merak ediyorlar. BİM açılış saatleri, Türkiye genelinde genellikle aynı olmakta, bazı istisnalar ise bu saatleri değişebiliyor. Bu istisnalardan biri de 1 Ocak Çarşamba günü. 1 Ocak'ta BİM kaçta açılacak? Yılbaşı BİM çalışma saatleri nasıl? gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..


1 OCAK'TA BİM KAÇTA AÇILACAK?
BİM mağazaları 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de hizmete açılacak. 



BİM HAKKINDA
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmekte

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