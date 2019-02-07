1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
- İHA
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.