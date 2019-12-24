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Yaşam

10 bin TL verdikleri dedektörlerle ekmeklerini sahilden çıkartıyorlar

Antalya'da fırtınadan sonra dev dalgaların getirdiği değerli eşyaları sahilde dedektörle dolaşıp arayan vatandaş, 'Yüzük, küpe ne çıkarsa, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz' dedi.

İHA24.12.2019  21:10 - Güncelleme: 24.12.2019  21:10
Antalya'da son iki gündür etkisini gösteren fırtınada denizde de büyük dalgalar oluştu. Havanın normale dönmesiyle beraber değerli eşya arayanlar sahilleri taramaya başladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan İncekum plajında da iki kişi ellerindeki dedektörlerle değerli eşya aradı. Sahili boydan boya didik didik tarayan defineciler umutla bir şeyler bulmayı denedi.
 
Dedektörle altın aramak için en uygun zamanın fırtına sonrası olduğuna dikkati çeken defineci, yüzük ve küpe gibi ziynet eşyası aradığını ifade etti. Dedektörü 10 bin TL'ye aldığını söyleyen defineci, "Normalde bulduğum ziynet eşyaları bu parayı karşılıyor ama bugün daha bir şey bulamadım. Genelde büyük dalgalardan sonra aramaya çıkıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

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