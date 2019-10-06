10 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler listesinde neler var? 10 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 'Aldın Aldın' etiketli sınırlı sayıdaki birbirinden çeşitli ürünleri her hafta Perşembe günleri raflarına taşıyor. A101'e bu hafta neler geliyor? merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Biz de aizler için 10 Ekim A101 aktüel ürünlerini araştırdık. 10 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda, Toshiba Ultra HD Smart Led TV 2.799 TL'den, Aprilla Mini Masaj Aleti 12,95 TL'den, Pilates Topu 27,95 TL'den, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 79,95 TL'den, Salata Kurutucu 13,50 TL'den, Lezita Piliç Döner 500 gram 9,95 TL'den satışa sunuluyor. 10 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..