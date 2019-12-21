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Yaşam

10 ev alev alev yandı, facia ucuz atlatıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi sakinleri facianın eşiğinden döndü.

21.12.2019  03:12 - Güncelleme: 21.12.2019  03:12

200 haneli ve 600 nüfuslu mahallede yaşayan Mustafa ve Leyla Şahin çiftinin evlerinin çatısında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangını fark eden 71 yaşındaki Mustafa Şahin ve 70 yaşındaki eşi Leyla Şahin, kendilerini evden dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek yüzde 80’i ahşap yapıdan oluşan mahalledeki 9 ev ve bir ahıra da sıçradı. 

TAKVİYE GELDİ

Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanı sıra, Uzundere, Oltu ve Tortum’dan gelen ekipler de müdahale etti. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de DE söndürme çalışmalarına katıldı. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması sebebiyle  yüzde 80’i ahşap evlerden oluşan evleri saran alevlere müdahalede zorlandı.  Yangın uzun uğraş sonucu saat 02.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. 10 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi.  

İNCELEME YAPTILAR

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Dikyar Mahallesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Aktoprak, birbirine girmiş yapılardan oluşan mahallede büyük bir facianınp ucuz atlatıldığını söyledi. 

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