12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

10 haneli köyde 3 kişi muhtar adayı oldu

Bursa’nın Keles ilçesindeki 10 haneli köyde 3 kişi muhtar adayı oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Keles ilçesinin Kirazlı Mahallesi’nde mahallî seçimler büyük bir heyecana sahne olacak. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin oy kullanacağı köyde vatandaşlar yeni muhtar adaylarının da çıkabileceğini söyledi.
 
Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş, "Şu anda 3 aday gözüküyoruz. Köyümüzün nüfusu kışın 35, yazın da 50-60 kişi oluyor. Seçimleri kırıcı olmadan yapıyoruz. Seçim kampanyası yürütmüyoruz. Hepimiz akraba gibiyiz. Herkes adaylığını açıklıyor; medenî bir şekilde seçim yapıyoruz. Toplam 52 seçmen var” dedi.
 
Muhtar adayı Ali Durmuş ise "Kirazlı sakinlerindenim. Adaylığımızı koyduk. Köyde hizmet istenirse oluyor. Bugün camiyi yıkıp ya da asfaltı söküp yeniden yapacak halimiz yok. Hizmet neyse gerekeni yapmak için talip oldum. Bunu ben de yapacağım, diğer seçilecek arkadaşım da yapacaktır. Burada önemli olan insanlarla kötü olmak değil, kim kazanırsa kaybedenler onu centilmence tebrik eder” diye konuştu.
 
Kirazlı sakinlerinden Yaşar Türkmen, geçen seçimlerde 5 muhtar adayının olduğunu dile getirerek, “Bu dönem yine 5 tane olur diye düşünüyorum. Köyde yaşayanların sayısı az. Gençlerimiz hepsi Bursa’da" şeklinde konuştu.

´Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İki ülke yeniden diplomatik ilişki kuruyor

İki ülke yeniden diplomatik ilişki kuruyor

10 haneli köye 3 muhtar adayı

10 haneli köye 3 muhtar adayı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

'ABD'den resmi başvuru gelmedi'

'ABD'den resmi başvuru gelmedi'

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA