10 haneli köyde 3 kişi muhtar adayı oldu

Keles ilçesinin Kirazlı Mahallesi’nde mahallî seçimler büyük bir heyecana sahne olacak. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin oy kullanacağı köyde vatandaşlar yeni muhtar adaylarının da çıkabileceğini söyledi.

Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş, "Şu anda 3 aday gözüküyoruz. Köyümüzün nüfusu kışın 35, yazın da 50-60 kişi oluyor. Seçimleri kırıcı olmadan yapıyoruz. Seçim kampanyası yürütmüyoruz. Hepimiz akraba gibiyiz. Herkes adaylığını açıklıyor; medenî bir şekilde seçim yapıyoruz. Toplam 52 seçmen var” dedi.

Muhtar adayı Ali Durmuş ise "Kirazlı sakinlerindenim. Adaylığımızı koyduk. Köyde hizmet istenirse oluyor. Bugün camiyi yıkıp ya da asfaltı söküp yeniden yapacak halimiz yok. Hizmet neyse gerekeni yapmak için talip oldum. Bunu ben de yapacağım, diğer seçilecek arkadaşım da yapacaktır. Burada önemli olan insanlarla kötü olmak değil, kim kazanırsa kaybedenler onu centilmence tebrik eder” diye konuştu.

Kirazlı sakinlerinden Yaşar Türkmen, geçen seçimlerde 5 muhtar adayının olduğunu dile getirerek, “Bu dönem yine 5 tane olur diye düşünüyorum. Köyde yaşayanların sayısı az. Gençlerimiz hepsi Bursa’da" şeklinde konuştu.