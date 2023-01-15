10 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park içinde yer alan telle çevrili bölgedeki 10 metrelik kuyuya düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir itfaiye iple eri kuyuya inerek yaralandığı anlaşılan bu kişinin sağlık durumunu kontrol etti.

Ardından yaralı ekiplerce iple yukarı çekilerek kuyudan çıkartıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

