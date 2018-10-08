10 yaşındaki kızı icra memurlarınca zorla alınan baba hakkında uzaklaştırma kararı alındı
Bağcılar’da babası Metin Ç.’den icra memurlarınca zorla alınan ve gözyaşlarıyla gündeme gelen 10 yaşındaki Yağmur’un annesi Züleyha Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi ve babası Hasan Ç. hakkında kendisi ve Yağmur için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Kararı veren Bakırköy 3’üncü Aile Mahkemesi, Metin Ç. ile Hasan Ç.’nin 3 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmetti. Yağmur’un velayeti ise 6 Eylül’de Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nce baba Metin Ç.’ye verilmişti. Metin Ç.’nin avukatı “Çocuk zaten babada. Kararın uygulanabilirliği yok” dedi.
(Hürriyet)
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