10 yaşındaki kızı icra memurlarınca zorla alınan baba hakkında uzaklaştırma kararı alındı

Kararı veren Bakırköy 3’üncü Aile Mahkemesi, Metin Ç. ile Hasan Ç.’nin 3 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına da hükmetti. Yağmur’un velayeti ise 6 Eylül’de Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nce baba Metin Ç.’ye verilmişti. Metin Ç.’nin avukatı “Çocuk zaten babada. Kararın uygulanabilirliği yok” dedi.

(Hürriyet)