100 bin TL değerindeki kalibrasyonu çalan hırsızın yakınları: Yanlışlıkla almışlar

Karakola gelen A.D., hastanelerde kullanılan medikal elektronik cihazların kalibrasyonunu yaptığını, yaklaşık 100 bin TL değerindeki malzemelerin Karabük'e gelmesi için Kocaeli'nden bir otobüs firmasının emanetine verdiğini, otobüs firmasına gittiğinde malzemelerin başkaları tarafından çalınmış olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, 2 erkek şahsın malzemelerin sahibi kendileriymiş gibi davranarak otobüsten malzemeleri aldıktan sonra kayıplara karıştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin S.Ö. (24) ve C.Ö. (61) oldukları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde çalınan medikal kalibrasyon aleti ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken çalınan medikal kalibrasyon aleti ise A.D.'ye teslim edildi. Hırsızlık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 18 suç kaydı bulunan S.Ö. ile 12 suç kaydı bulunan C.Ö., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek, "Yanlışlıkla almışlar, niye çekiyorsunuz?" dedi.