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Yaşam

106 yaşındaki sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kaymakam Avni Kula, ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ (106) ile şehit annesi Fatma Söğüt'ü (83) evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Çığ, gençlere çok okumaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

DHA10 Mayıs 2020 Pazar 18:29 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 18:29
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Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki 100 yaşının üzerinde olan anneleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. İlçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’ndeki evinde yaşayan 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret eden Kula, Çığ’ın anı defterine ziyaretle ilgili günün anlam ve önemini belirten bir yazı da yazarak, Çığ’a uzun ömürler diledi. 106 yıllık hayatının hiçbir anını boş geçirmediğini ve çok çalıştığını kaydeden Muazzez Çığ, “Gençler çok okuyup, çok çalışsın. Boş vakit geçirmesin. Öğrendiklerini de başkasına öğretsinler. Ben gençlerimizden ve kadınlarımızdan çok ümitliyim” dedi. Kaymakam Kula daha sonra şehit annesi Fatma Söğüt’ü ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

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