11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat avantajı ile müşterilerine sunan BİM'de aktüel fırsatlar sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğuı yine cazip fırsatlarla dolu. BİM'e bu hafta; Kumtel Ankastre Set 899,00 TL'den, XL Sürahi Mikser 1800 Ml 149,00 TL'den, Altus Tost Makinesi 6 Dilim 149,00 TL'den, Katmer Gözleme Sacı 99,00 TL'den, Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 99,00 TL'den ve Dik Durabilen Süpürge Heifer 139,00 TL'den gelecek.