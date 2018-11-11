11 milyon kişi afetlere hazır

Proje kapsamında verilen eğitimler, kurulan Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi (AHATES) yazılımı üzerinden takip edilerek değerlendirme yapıldı. Özellikle çocuk ve gençlere afet bilinci kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile de protokol imzalandı. Toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek için proje, ‘Afete Hazır Aile’, ‘Afete Hazır Okul’, ‘Afete Hazır İş Yeri’ ve ‘Afete Hazır Gençler’ isimlerinde alt kategorilere ayrıldı. Öte yandan afet çantasının hazırlanmasının önemi vurgulandı. Yetkililer, içerisine yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıda ve su ile önemli belge fotokopileri, giyecek, hijyen malzemeleri, çakı, düdük, makas, kağıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller koyulacak afet çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtti.