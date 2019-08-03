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112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen aramaların yüzde 66,6'sı asılsız çağrılardan oluşuyor

Bu yılın 7 ayında 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen 20 milyon 936 bin 52 aramanın yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, acil durumlarda yaşadığı panikle acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 44 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hayata geçirildi.
 
Proje kapsamında vatandaşlar, acil durumlarda, 115 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD numaralarına 112'den de ulaşabiliyor.
 
112'ye gelen yardım çağrısı, merkezdeki görevliler tarafından ilgili konu uzmanlarına (emniyet, sahil güvenlik ve itfaiye) bildiriliyor.
 
Acil müdahaleyi gerektirecek bir olayda, ambulans, trafik ve asayiş ekipleri, itfaiye, AFAD birimlerinin olay yerine en kısa zamanda intikal etmesi ve bunların aynı anda doğru bir şekilde koordine edilmesi de büyük önem taşıyor.
 
Bu kapsamda 44 ilde faal olan Acil Çağrı Merkezleri için en önemli unsuru çağrı alıcı reaksiyon süreleri oluşturuyor. 2,87 saniye olan çağrı alıcı reaksiyon süresi ortalaması son bir ayda 2,71 saniyeye kadar düştü
 
- GEREKSİZ YERE MEŞGUL EDENLERE İDARİ PARA CEZASI
 
Bu yılın 7 aylık döneminde 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne gelen 20 milyon 936 bin 52 aramanın 13 milyon 947 bin 30'u, yüzde 66,6'sını asılsız çağrılar oluşturdu.
 
Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi hattına asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 167 kişiye 250 lira idari para cezası uygulandı.
 
112 acil çağrı numarasını, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Niğde en bilinçli kullanan iller oldu.

Polisten ibretlik ceza!

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