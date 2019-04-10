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12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde büyük fırsat!

12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesinde yine büyük fırsatlar var. Bu büyük sürprizlerden ve fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar kendilerine sunulan imkanları incelemek için araştırma çalışmalarına başladı. Türkiye’de en çok satış yapan perakende zincirlerinden biri olan BİM mağazaları, çıkardığı BİM Aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere yeni fırsat ürünleri ve indirimli ürünler imkanı sunuyor. Her hafta BİM Aktüel’in yayınlayacağı ürünler kataloğuna çok yüksek ilgi oluyor. Vatandaşlar tarafından heyecanla takip edilen 12 Nisan tarihli BİM Aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden farklı fırsat ürünü mevcut. Cep telefonu Samsung Galax 1.299 TL’den satılırken Saç kurutma makinası Gloria 75 TL’den satılıyor. İşte detaylar…

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12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM Aktüel, her hafta birbirinden farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Yayınladığı ürünler kataloğu ile tüketicilere fırsat ürünleri imkanı tanıyan BİM Aktüel’de 12 Nisan ürün kataloğu vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Teknolojik ürün çeşitliliği göze çarpan BİM Aktüel kataloğunda bu haftada tüketiciler ürünlere çok ilgi gösterecek gibi görünüyor. Cep telefonu Samsung Galax 1.299 TL, Saç kurutma makinası Gloria 75 TL, Led televizyon keysmart 1.450’den satılırken Cyclone Elektrikli Süpürge Amica 349 TL’den satılıyor. Peki, 12 Nisan BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yanıtı…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM aktüel ürünler listesinde; Cep Telefonu Samsung Galaxy J7 Prime 2 1.299,00 TL'den, Cyclone Elektrikli Süpürge Arnica 349,00 TL'den, Saç Kurutma Makinesi Gloria Fakir 75,00 TL'den, Kol Saati Kadın-Erkek 25,00 TL'den, Anahtarlık Taşlı 7,95 TL'den, Outdoor Termos 1.3 Litre Stanley Stanley 149,00 TL'den, 2’si 1 Arada Standlı Blender ve Spor Blender Kiwi 129,00 TL'den ve İkili El Blender Set Moulinex 169,00 TL'den satışa sunuluyor.

 

BİM 12 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM HAKKINDA
 
Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.
 
Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.
 
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.
 
Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.
 
BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Dünyanın en güçlü roketi ilk ticari uçuşuna hazır

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