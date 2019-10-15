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12 yaşındaki piyanist yeni ödüller peşinde

Viyana’daki Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olan piyanist İdil Atlıer, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmek istiyor.

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Genç yetenek İdil Atlıer, henüz 4 yaşındayken vurmalı çalgılarla müzik eğitimine başladığını belirterek, 6 yaşına geldiğinde ise Prof. Dr. Dilek Batubay’dan piyano dersi almaya başladığını söyledi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam eden Atlıer, “9 yaşında Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yarışmada ikinci oldum ve ilk ödülümü aldım. Sonra başka yarışmalara da katıldım. Uluslararası Genç Yetenekler Piyano Yarışması’ndan da üçüncülük ödülü aldım. Aynı zamanda ‘En Genç Finalist Ödülü’nü aldım. İlk birinciliğimi ise İtalya’da düzenlenen ‘Musica Della Val Tidone’ yarışmasında kazandım” dedi.      

 FAVORİSİ CHOPİN                                                 

İdil, müzik öğretmeni olan babasının kendisini piyanoya yönlendirdiğini dile getirerek,  “4-5 yaşlarındayken babam bana küçük küçük şeyler öğretmeye başladı. Babamla çalışmalarımda çok mutlu oluyordum. Tabii ilerledikçe babam daha da yanımda olmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü babamla çalışmak çok güzel bir his” ifadelerini kullandı. 

Annesinin de resim öğretmeni olduğunu söyleyen genç müzisyen, en sevdiği bestecinin Frederic Chopin olduğunu aktardı. Atlıer, 4 yılda bir Polonya’da düzenlenen Chopin yarışmasında birincilik kazanmayı hedeflediğinin altını çizerek, şunları kaydetti; “Yarışmalar beni çok heyecanlandırıyor ve yarışmalardan sonra ödül alınca çok mutlu oluyorum. Bu beni gururlandırıyor. İlerde konser piyanisti olmak istiyorum.”      

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