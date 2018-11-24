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12 yıl hapis yattı, bu kez kardeşiyle suç üstü yakalandı

Elazığ’da 12 yıl hapis yatıp 20 gün önce çıkan O.K., bu kez kardeşiyle 3 otomobili çalınca tekrar tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, il merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü  ekipleri çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı çevrede yaptığı inceleme neticesinde şüphelilerinin A.K. ve O.K. isimli kardeşler olduğunu tespit etti. Tespit edilen  şüpheliler,  polis tarafından bir aracı satın alma bahanesiyle dolandırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan araçlar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. 
 
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kardeşler,  tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
   
Tutuklanan kardeşlerden O.K'nin daha önce 12 yıl ceza aldığı ve cezaevinden 20 gün önce çıktığı öğrenildi.

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