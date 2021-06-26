12 yıl hapsi istenen sanık: Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşünce kenevir yetişmiş

DHA 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:09 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:09

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: İhbar üzerine harekete geçen polisler, Pendik'te yaşayan D.G.'nin evine baskın yaptı. Baskında D.G.'nin evinin bahçesinin dibinde domates fideleriyle birlikte ekili vaziyette 73 adet hint keneviri bitkisinin ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden D.G. hakkında "2313 Sayılı Kanun'a aykırılık" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık D.G. ve avukatı Hakan İnci katıldı. Sanık D.G. savunmasında "Ben çocukluğumdan beri hobi olarak güvercin besliyorum. Hint keneviri tohumunu güvercinlere verdiğimizde üremeleri hızlanıyor. Bahçedeki hint kenevirlerini ben bilinçli olarak ekmedim. Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden hint keneviri bitkisi yetişmiş. Ben bu bitkilerin büyüdüğünü ve yetiştiğini fark etmedim, çünkü bir ara köye gitmiştik. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum ve satmıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanık Avukatı İnci ise müvekkilinin evinde keşif yapılmasını talep ederek, "Kenevirlerin çıktığı yer gübre ve müvekkilin güvercinlerini beslemek için attığı kenevir tohumlarının biriktirildiği yerdir" dedi. Mahkeme, keşif talebinin değerlendirilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN AVUKAT: CİDDİ BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Hakan İnci ilginç bir davaya girdiklerini belirterek "Bu davanın konusu bahçede bulunan 70 tane kök Hint keneviri. Çok ilginç bir şey müvekkilim 12 - 13 yıldır kuş beslemekte. 150'ye yakın güvercini var. Kendi bahçesinde bunlara dışarıda her yerde satılan kenevir tohumundan alıyor. Bu tohumu da kuşlara veriyor. Burada çok ilginç bir şey oluyor; Kuşlar o tohumları yedikten sonra temizlik yapılıyor, kuş pisliği duvar dibine gönderiliyor. Duvar dibinde o kendi kendine çıkıyor. Polis bunu tespit ediyor ve şimdi müvekkilimin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle davası açılmış durumda. Ciddi bir mağduriyet söz konusu" ifadelerini kullandı.

"AMACI KUŞARIN ÜREMELERİNİ SAĞLAMAKKEN ŞİMDİ AĞIR CEZADA YARGILANIYOR"

İnci müvekkilinin kuşların daha da çok çoğalması için kenevir verdiğini söylediğini vurgulayarak "Kuşlarda farklı etkiler yaratıyormuş. Tamamen amacı bu kuşları beslemek ve daha fazla üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor. Polis görevini yaparken bahçede bu kenevirleri fark ediyorlar. Ancak güvercinlerin kafesi oradayken bunu fotoğraflamıyorlar ya da güvercinleri tutanağa geçirmiyorlar. İster istemez o şüpheyle dava açıyorlar miktar da 20 kök üzerinde olduğu için içiçiliğe de girmiyor. Mağduriyetin sebebi tamamen soruşturmadaki ihmaller, bu ihmaller olmasaydı, lehine olan deliller toplansaydı bu dava açılmayacaktı" şeklinde konuştu.

"ONLAR DA GÜLDÜLER"

"Bugünkü duruşmada da o videoları, güvercinleri izlettirdik" diyen avukat İnci, "Ben de müvekkilimin bu davada kastı olmadığı için kesinlikle beraat edeceğini düşünüyorum. Esasen bugünkü duruşmada da o videoları, güvercinleri izlettirdik. Onlar da güldüler. Keşifle ilgili ara bir değerlendirme yapıp keşfe geleceklerdir, burada da işin aslı ortaya çıkacaktır" dedi.