12 yıl sonra mezarlarına ulaştılar

Hafik ilçesinde yağan yoğun kar nedeniyle Pusat Özen içme suyu ve sulama barajının kapakları açıldı. Kapaklarının açılması ve su seviyesinin düşmesiyle baraj sularının altına kalan Maden köyündeki elektrik direkleri su yüzüne çıktı. 12 yıl önce baraj su toplayınca köy mezarlığı barajın içerisinde bir adacık olarak kalmıştı. Yüzme bilmeyen ve suda kullanılacak ulaşım aracı bulunmayan köylüler, 12 yıl boyunca mezarlarını yerinde ziyaret edememişti. Köy sakinleri göl kenarına giderek mezarlarına Fatiha okuyordu. Kapakların açılması ve suların çekilmesiyle köy sakinleri mezarlığa yaya olarak gitme imkanı buldu. 12 yıl sonra yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerinde ise gördükleri yakınlarının kemik parçaları oldu.

KEMİKLERİ TOPLAYIP YENİDEN GÖMDÜLER

Alanyurt köyü sakinlerinden Abdulvahap Karagöz, 12 yıl sonra mezarlara gidebildiklerini belirterek, “12 yıl önce baraj su toplayınca mezarlar gölün ortasında kaldı. Yüzme bilmediğimiz için mezarlara gidemedik. Köyümüze bir imam atanmıştı. O yüzme biliyordu. O yüzerek geçmişti. Geçtiğimiz günlerde barajın kapakları açıldı. Su seviyesi düşünce yala olarak mezarlara gidebildik. Suyun altında kalan mezarlar, dağılmış kemikler ortaya çıkmıştı. Onları toparlayıp yeniden gömdük” dedi.