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127 litre kaçak içkiyi kilitli poşetlerle yurda sokacaklardı

Gana'dan Atatürk Havalimanı'na gelen iki yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istedikleri 127 litre içkiyi gizlemek için başvurdukları yöntem gümrük muhafaza ekiplerini hayrete düşürdü. Yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde 127 litre içki, kilitli poşetlere gizlenmiş şekilde 2 bin 540 paket içinde ele geçirildi. İlk kez karşılaşılan bu olayın kaçak içkide yeni bir yöntem olduğu bildirildi.

  • DHA
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Tarifeli uçakla Gana'dan İstanbul'a gelen iki yolcu, Atatürk Havalimanı'nda 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hattı ve Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra şüphe üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Kontroller sırasında valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bu kez söz konusu iki yolcu ve beraberindeki eşyalar muayene peronlarına alındı. Burada yapılan kontrollerde, şüphelilerin valizleri içerisinde üzeri çeşitli meyvelerle kapatılan 50 ml (mililitre) hacimli, kilitli şekildeki küçük poşetlere yerleştirilmiş çok sayıda içki bulundu. 
 
Yapılan sayımda, toplam 127 litreye denk gelen 2 bin 540 adet kapalı poşette içki tespit edildi. Kaçak içkiler cep ambarına alınırken, Gana pasaportlu yolcular ise Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine sevk edildi. 
 

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