13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Ahmet Akbaş Caddesi'nde yer alan 16 katlı apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 6 yaşındaki E.A.G. adlı erkek çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle 13. kattaki yangın merdiveni penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlenen E.A.G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlkokula yeni başlayan E.A.G'nin 2 çocuklu ailenin en büyük evladı olduğu öğrenildi.

"AŞAĞIYA BAKARKEN DENGESİNİ KAYBETMİŞ OLABİLİR"

Ailenin komşularından Talip Yayabaşı, "Dün akşam 13. kattan çocuk yere düşmüş. Aşağıya indiğimizde yerde cesedini gördük. Olayın ardından ekipler geldi, çalışmalarını gerçekleştirdi. Üzücü bir olay. Çocuğun annesi çok üzgündü, sakinleştirmeye çalıştılar. Ölen çocuk ilkokula yeni başlamış. Apartmanın koridorundan aşağıya bakarken dengesini kaybetmiş olabilir. Olaydan sonra komşumuz arayınca haberimiz oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.