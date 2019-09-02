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13 yaşındaki kayıp kız bulundu

Bursa'da 2 gündür kayıp olan kız çocuğu, sosyal medyada yapılan duyuruların ardından bulundu

  • İHA
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En son Bursa Otogarı'nda İstanbul otobüsüne binerken görülen 13 yaşındaki Ş.C. adlı kız çocuğu, kayıplara karıştı. Sosyal medyada yapılan duyuruların ardından Ş.C., emniyet tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi.
 

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