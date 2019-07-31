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13 yaşındaki oğlunun kullandığı kamyonetten düşen adam 7 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

Bursa’da 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetin kasasından kafa üstü düşerek ağır yaralanan hurdacı, yoğun bakımdaki 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

  • İHA
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Kaza, 24 Temmuz günü Hurdacılar sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Kutlay G. isimli adam 13 yaşındaki oğlu M.G. ile hurda yüklü kamyoneti tarttırmak için kantara geldi. Kantarda tartım yaptıktan sonra yakın mesafede olan iş yerine gitmek için aracı oğlu M.G.’ye sürdüren Kutlay G., kendisi de hurda yüklü kamyonetin üstüne çıktı. M.G. geri geri kantardan inerek kamyoneti döndürmek istediği sırada, yüklü olan kamyonetten savrulan Kutlay G., çuvallarla birlikte kafa üstü yola düştü. Kanlar içerisinde yerde kalan Kutlay G.’nin feryadını duyan vatandaşlar yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bilinci açık olduğu öğrenilen Kutlay G.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. 
 
KAMYONETTEN KAFA ÜSTÜ DÜŞME ANI KAMERADA 
 
Kutlay G.’nin 13 yaşındaki oğlunun sürdüğü hurda yüklü kamyonetten düşme anı saniye saniye çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde kantardan geri geri çıkan kamyonetin üstünde duran Kutlay G.’nin, kamyonet manevra yaparken çuvalla birlikte kafa üstü düşmesinin ardından çevredeki vatandaşların yardım için yanına koştuğu görüldü. 
 
HAYAT MÜCADELESİNİ 7 GÜN SONRA KAYBETTİ 
 
Olay yerinde bilinci açıkken ambulansta tedavi altına alınan Kutlay G.’nin yere düşme sonucu başına aldığı darbe sonucu kafasında kanama meydana geldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Kutlay G. acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Kutlay G., 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti. 

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