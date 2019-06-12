139 gün oldu... Babası bir an olsun vazgeçmedi

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139 gün önce kaybolan üniversiteli Kader Buse aranıyor

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.

  • DHA
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Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nde sürdürüldü. Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda bugün arama başlatıldı. 2-3 metreyi bulan balçık içindeki çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sürdürdü. İş makinesiyle taşınan balçıkta kayıp Kader Buse Acar arandı.
 
Çalışmalar ayrıca Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günlük olarak karadan yapılırken, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da her çıkılan görev sırasında denizden devam ediyor. Çalışmaları baba Ahmet Acar da takip etti. Baba Acar'ın 139 günde aşırı kilo kaybı yaşadığı gözlendi. Yapılan çalışmalarda daha önce Kader Buse Acar'ın çantası, ayakkabısının sol teki ve küpesi bulunmuştu.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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