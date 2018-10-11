Akçakoca'da, denize açılan balıkçılar limana 8 bin palamutla döndü
Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Akçakoca'da, denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
- AA
Düzce Akçakoca'da sabahın erken saatlerinde, 14 metrelik teknesiyle balık avına çıkan Yasin Birinci, limana 8 bin palamutla döndü.
Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.
Bu yıl palamut bolluğu yaşandığını dile getiren Birinci, "Akçakoca bölgesinde şu an güzel avcılık var. 14 metrelik tekneden 8 bin balık geldi. Balık bereketli bu sene." dedi.
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