14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuğu tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan anne öldü.
- AA
Kayseri'de, 14 yaşındaki çocuğu tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan anne hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 14 yaşındaki V.Y, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak'taki evlerinde, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu annesi A.Y'yi vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Y'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Anne A.Y, hastanede yaşamını yitirdi.
V.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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