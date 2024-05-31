14 yaşındaki Enes başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 20 ameliyat geçirdi

Pursaklar ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Koca, 11 yaşındayken, 29 Kasım 2021'de okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi'ndeki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yürüme mesafesindeki evine zamanında gelmemesi üzerine ailesinin ve öğretmenlerinin aramaya başladığı Enes Koca, etrafında köpeklerin gezindiği boş arazinin üzerinde baygın bir şekilde amcası tarafından bulundu.

Vücudunun her bölgesinden ısırıldığı için kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesinden tam teşekkülü bir sağlık merkezinde tedavisi yapılması amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen Koca, burada, uzun bir yoğun bakım sürecinin ardından 3 yılda farklı yerlerinden 20 cerrahi operasyon geçirdi.

Şu an 14 yaşında olan lise 1. sınıf öğrencisi olan Koca, uzun süre yaşadığı travmayı atlatmaya çalışırken, hala sokakta yürürken başı boş köpeklerin tedirginliğini yaşıyor.

Tedavi sonrasından köpeklerin ısırarak kafa derisine zarar verdiği için saçlı deri tedavisi devam eden Koca, sol diz bölgesinde sinirlerinin zarar görmesi nedeniyle de yürümekte zorlanıyor.

Köpeklerin saldırısından 3 gün önce bir "cast ajansı"na fotoğraflarını ve videolarını göndererek yaptığı oyunculuk başvurusu kabul edilen Koca'nın ailesi, yoğun bakımda olan evlatlarının onaylanan başvurusuna olumsuz cevap vermek zorunda kaldı.

- "BEN BU ACIYLA YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"



AA muhabirine, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini anlatan anne Ayşe Koca, olaydan sonra her tarafının yara içerisinde ve kafasının sarılı olarak hastanede gördüğü oğlunun 20 ameliyat geçirdiğini belirtti.

Köpeklerin, oğlunun sol bacağına ve kafa derisine büyük zarar verdiğini aktaran anne Koca, şöyle konuştu:

"Onu o şekilde görmek canımı çok yakıyor. Enes gerçekten saçlarını çok seven bir çocuktu. Kendi saçlarıyla barışık bir çocuktu. Çocuğunun karşısında acı çektiğini görmek bir anne için çok acı verici bir şey. Benim çocuğumun o kadar acılarına şahit oldum ki, 'o çekmesin de ben çekeyim' dediğim o kadar çok zamanlar oldu. Ben bu acıyla yüz felci geçirdim. Oğlumla ben de yüzüm için fizik tedavi gördüm. Yani bunlar hep Enes'in üzüntüsünden sıkıntısından olan şeylerdi."

- "BAŞKA ÇOCUKLARIMIZA VE AİLELERE ZARAR GELMESİN İSTİYORUZ"



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 9 Kasım 2022'de sahipsiz köpeklerin ısırması sonucu kuduz olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in kendileri kadar şanslı olmadığına dikkati çeken anne Koca, 3 yıllık tedavi sürecinin eğitim hayatını aksamaya uğrattığı oğlunun vücudundaki kalıcı hasarlar nedeniyle hayalindeki liselere kayıt yaptıramadığını ifade etti.

Saldırıdan önce oğlunun isteği üzerine babasının işyerinde özel bir köpek sahiplendiğini ve tedavi sürecinde de oğlunun hayvanlara karşı oluşacak önyargısının önüne geçmek için iki kedi sahiplendiklerini aktaran anne Koca, hayvanlara karşı olumsuz önyargıya sahip bir aile olmadıklarını vurguladı.

Benzer olayların önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan anne Koca, şunları kaydetti:

"Biz bu acıları, bu travmayı yaşadığımız için başka hiçbir kimsenin canının bu şekilde yanmasını istemiyoruz. Hiçbir gün orada hastanede bir ameliyat kapısının önünde saatlerce beklemek, hiçbir anne için, hiçbir baba için kolay bir şey değil. Kimsenin bu duruma düşmesini ve hayvanlara da zarar gelmesini istemeyiz. Bu hayvanlar artık insana ve topluma zarar vermeye başladı. Buna kesin bir çözüm bulunmalı ve kimse de buna karşı çıkmamalı. Yani kesinlikle bu tasarının kabul edilmesini istiyoruz.

Başka Eneslere, Tunahanlara başka çocuklarımıza ve ailelere zarar gelmesin istiyoruz. Oğlum çok gözyaşı döktü, 'Anne ameliyat olmak istemiyorum.' diye. Oğlumun canı çok yandı, başka insanların canı yanmasın. Sanmayın ki 3 sene geçti bu olayın üzerinden ama biz unuttuk. Çok büyük travmalar yaşanıyor bu süreçte. Herkes bizim gibi şanslı olmayabilir. Biz Ankara gibi büyük bir şehirde yaşıyoruz ve doktorlarımızın sayesinde çok güzel tedaviler aldık ama bunlar kolay süreçler değildi. Sadece anne ya da Enes etkilenmiyor. Diğer çocuklarım da çok etkilendi. Üç çocuğum var, hepimiz bu süreçte çok zorlandık. Tabii ki bu gündemdeki tasarının onaylanması taraftarıyız. Biz asla dediğim gibi hayvanları sevmeyen insanlar değiliz. Ama şu anki toplumda hayvanlarla insanlar bir arada yaşayacak durumda değil."

- "BİZE BİR MUHATAP..."



Koca ailesinin avukatı Sultan Penez Abay da olay yaşandıktan sonra Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Pursaklar Belediyesine yaptıkları idari başvuruda, üç kurumunda sorumluluğun kendilerinde olmadı yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine 3 kurum için idare mahkemesine başvurarak söz konusu kurumlar hakkında dava açtıklarını belirten Abay, "Biz yaklaşık 2 yıllık yargı sürecimizde 3 kurumdan da herhangi bir şekilde olumlu dönüş almadık. Burada mevcut yasanın mağdurları daha da mağdur ettiği noktasında husumet çelişkisi var. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar belediyesi yani üçünün arasında dönen bir yazışma ve evrak süreci var. Biz bunu aşamıyoruz. Enes Koca, sağlık yönünden mağdur oldu hukuki yönde de mağduriyeti devam ediyor." dedi.

İdare mahkemesinde devam eden davanın Danıştay ile birlikte sonuçlanma süresinin 5-6 yılı bulacağını aktaran Abay, şunları kaydetti:

"Yeni yasa tasarısında sokak hayvanlarının uyutulması ya da öldürülmesi yerine yerinde yaşatılmasını talep ediyoruz. Bu olayları yaşayarak mağdur edilen vatandaşların mağduriyet noktasında bir muhatap bulmasını talep ediyoruz. Yerel yönetim, büyükşehir yönetimleri ya da valilik olarak bize bir muhatap yönetilsin. Biz husumetimizi o muhataba yöneltelim. Sıradan bir hukuk davasında bile bir vatandaşı ya da bir kurumu muhatap alabilirken, bu denli büyük mağduriyetlere sebep olan olaylarda ne yazık ki bire bir, tek elden ya da bizzat bir muhatabımız yok. İdari anlamda yargılama sürecinin uzun olması sebebiyle, adli anlamda cezai boyutta da kurumların sorumlu tutulmasını da talep ediyoruz. En azından mağduriyetin giderilmesi amacıyla mahkemenin hızlı karar vermesi yönünde talebimiz var. Enes bu süreçte, okuldan ve eğitiminden çok fazla geride kaldı. Alacağımız tazminatı ailesi, Enes'in eğitimi için harcayacak. "