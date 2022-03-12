14 yaşındaki Evelina, kısacık hayatına iki göç sığdırdı

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:29

Ukrayna'da yaşayan 300'e yakın Kırım Türkü, Rusya'nın saldırılarının ardından Türkiye'ye sığındı.

Geçici olarak Edirne'de konaklayanların arasında 14 yıllık hayatına 2 göç sığdıran Evelina Kurtseitova da var.

Gidecekleri bir yeri olmadığı için Edirne'deki Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilen Kurtseitova ve ailesinin tek hayali, yeniden eski düzenlerine kavuşmak.

- "BABAM ORADA KALDI"

Kurtseitova, AA muhabirine, savaşın başlamasıyla her şeylerini Kiev'de bırakıp annesi ve kız kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Savaşın birçok aileyi dağıttığını, bombardıman nedeniyle çocukların yetim kaldığını anlatan Kurtseitova, babası, yakınları ve arkadaşlarını orada bıraktıkları için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kırım'da daha önce yaşanan olaylar nedeniyle Kiev'e göç etmek zorunda kaldığını aktaran Kurtseitova, "Ben 14 yaşındayım ve bu benim ikinci göçüm. 2014 yılında da Kırım'dan Kiev'e göçmek zorunda kalmıştık. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Babam orada kaldı. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini, bu nedenle Kiev'de Türkçe şarkılar ezberleyip söylediğini anlatan Kurtseitova, özellikle "Çanakkale" türküsünü söylerken duygulandığını dile getirdi.

Kurtseitova, tahliye sırasında ve sonrasında kendilerine yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.