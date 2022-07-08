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Yaşam

1,5 asırlık ''Arife Duası'' geleneği yaşatılıyor

Çorum'da ahilik geleneği olan 'Arife duası'nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 18:49 - Güncelleme:
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Ahilik gelenekleri arasında yer alan "Arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, Kurban Bayramı arifesinde tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua edildi, vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı katıldı.

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