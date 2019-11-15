BİM markette her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bugün neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak. 15 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM'E BUGÜN NELER GELECEK?

BİM'e bu hafta; Tefal Buharlı Ütü 189,00 TL'den, Keysmart Çay Makinesi 129,00 TL'den, Kiwi Narenciye Sıkacağı 39,90 TL'den, Chef's Petek Doku Tava Seti 2’li 34,90 TL'den ve Paşabahçe Kristalin Şekerlik 12,50 TL'den satışa sunulacak.

15 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!