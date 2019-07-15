15 mesajları ve sözleri! 2019 en anlamalı 15 Temmuz mesajları ve sözleri!

15 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sonrası şehit olan vatandaşlarımız ve gazilerimiz 3. Yılında tüm Türkiye genelinde anılıyor. Ülke genelinde birçok tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda halkla buluşuyor. Hain 15 Temmuz darbe girişimini anmak isteyen milyonlarca vatandaşımız, 15 Temmuz destanı ile ilgili mesajlar ve şehitleri anmak için duygularını yansıtan resimleri ve sözleri arama motorlarında arıyor. FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla halk direnişi ile bastırılan bu güne özel en anlamlı resimli mesajları ve sözleri sosyal medya aracılığı ile Whatsapp, Twitter, Instagram ve Facebook'tan paylaşabilirsiniz. İşte, anlamlı 15 Temmuz sözleri ve mesajlardan bazıları…

15 TEMMUZ DESTANI ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI VE RESİMLERİ

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 3 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… razı olsun bu vatan aşkı ile dolana… 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz’da

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

15 TEMMUZ MESAJLARI

* Allah'ım! Hürriyet ve istiklaline aşık olan bu aziz milleti, bir nefes hürriyetsiz, bir saniye istiklalsiz bırakma Allahım!

* Ya bu gece vatan bizim ya yarın gurbet bize…

* "Âsım'ın nesli diyordum ya... nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek."

* Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır, Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır…

* Allah'ım! İmanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'anına sevdalı olan bu aziz milleti, ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım!

* Toprağa şiir yazan biz.

Vatana türkü yakan biz.

Bayrağa destanlar yazan biz.

Şehide ağıt yakan biz.

Hangisinden uzaklaşacağımızı sanıyorsunuz?

* "Vatanını îmanla sev, çünkü burası, senden öncekiler onu îmanla sevdiği için hâlâ vatandır"

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.