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15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı!

15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Yayınlanan bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve kapanacağı belli oluyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? gibi sorular yanıtlarını buldu. 15 tatilin başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler dinlenmek için gün saymaya başladı. Yarıyıl tatilinde hem öğrenciler hem de veliler dinlenme fırsatı yakalayacaklar. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. 
 

 
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.
 
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
 
MEB 2019- 2020 TAKVİMİ 
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.
 
18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.
 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
 
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.
 

 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
 
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
 
06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.
 
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
 
13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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