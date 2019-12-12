15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı! 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Yayınlanan bu takvime göre okulların ne zaman açılacağı ve kapanacağı belli oluyor. MEB 2019- 2020 takvimi yayınlandı. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. MEB 2019- 2020 takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.