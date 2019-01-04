15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle köprüde araç yoğunluğu oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik aksadı.
- AA
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçiş güzergahında, 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Zincirleme kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik aksadı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.