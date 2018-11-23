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1,5 yaşındaki bebeğini dövdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü belirlendi. İfadesi alınmak istenen anne, poliste sustu, savcılıkta ise kızını eşinin dövdüğünü anlattı. Bunun üzerine gözaltına alınan baba Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Bayramiç ilçesinde yaşayan Emine A. (27), 1,5 yaşındaki kızı E.A.'yı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, rahatsızlandığı söylenen bebeği muayene eden doktor, minik kızın vücudunda morluklar olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.
 
ANNE POLİSTE SUSTU, SAVCILIKTA KONUŞTU
 
Emniyette ifadesine başvurulmak istenilen Emine A., burada susma hakkını kullandı. Emine A., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede ise eşinin bir süredir kızını dövdüğünü anlattı.
 
BABA TUTUKLANDI
 
Polisler, bebeği dövdüğü iddia edilen baba Fırat Şemsettin A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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