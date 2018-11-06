15 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan öğretmene 3 yıl hapis istendi

Tekirdağ’da 10’ncu sınıf öğrencisi G.K.’nın (15) annesi H.C., oğlunun Facebook hesabını kontrol ettiğinde felsefe öğretmeni M.D.’den gelen ve uygunsuz olduğu ileri sürülen mesajlar dikkatini çekti. Bunun üzerine anne, önce polise ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdi. Evli ve 2 çocuk babası felsefe öğretmeni M.D (48) hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

‘OĞLUM GİBİ SEVİYORUM’

M.D. hakkındaki şikâyetten haberdar olunca anne H.C.’ye gönderdiği 3 sayfalık mektupta, ortada büyük bir yanlış anlama olduğunu ve G.K.’yı biricik oğlu olarak gördüğünü belirterek şunları yazdı:

“Tatlışım, öptüm paşam, güzel oğlum kelimelerini kullanmışım. İnanın hanımefendi ben bütün öğrencilerimi çok severim. Ben kendi çocuklarıma da öyle hitap ederim. İstemeden de olsa size tuhaf şeyler yaşattığım için özür dilerim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ederseniz sevinirim. Okulum için çok endişeleniyorum. Sizlerden ricam eğer mümkünse şikayetinizden vazgeçmeniz. Ama yapmazsanız da canınız sağ olsun. Unutmayın onlar bizim evlatlarımız, onlara karşı en ufak bir şeytani kaygı güdemeyiz. Eğer şeytan yanılttıysa ve yanlış bir şey yapmışsak Allah’a sığınırız. Siz de haklısınız beni hiç tanımıyorsunuz ki.”

‘ÇADIRDA KALDIK’

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikâyet üzerine M.D.’nin ifadesini aldı. M.D., “Tarihini hatırlamadığım bir gün bilgisayarımda bulunan cinsel içerikli video ve resimleri silmek istedim. Ancak beceremedim. Silmesi için G.K.’dan yardım istedim. Kendisi de tüm uğraşlarına rağmen bu video ve resimleri bilgisayarımdan silmeyi başaramadı. Geçmiş dönemde de birkaç defa başarılı gördüğüm öğrencilerimi kendi arabamla denize götürmüştüm. Çadırlarda beraber kaldık. Bunları kesinlikle kötü niyetle yapmadım” dedi.

Savcılık öğretmen hakkında hazırladığı iddianamede M.D.’nin öğrencisine Facebook üzerinden mesajlar attığı, her yaz arabasıyla birkaç öğrenciyi denize götürdüğü, çadırda kaldıkları yönündeki mesajı, “Hocasının tatlısı, ama sadece benim tatlım”, “yoksa azgınlaşırsın mmm” şeklindeki mesajlarının cinsel taciz içeren mesajlar olduğu belirtildi. M.D’nin 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

(Hürriyet)