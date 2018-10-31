15 yaşındaki Ozan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan Köksal ve Ebru Çoban çiftinin oğulları lise öğrencisi Ozan Çoban, dün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Ozan Çoban, ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ozan Çoban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ozan Çoban, dün, Ereğli Hatip Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.