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15 yıl sonra ilk yaşanmıştı... 50 gün sonra kapatıldı

45 yılı geride bırakan ve Türkiye’nin önemli yatırımları arasında yer alan Keban Barajı’nda 15 yıl sonra açılan savak kapaklarından 50 günde 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi gerçekleştirildi.

  • İHA
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Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü’nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı. Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle kuruyan nehir ve derelerden yeterli su girişi olmaması nedeniyle en dip seviyelere kadar ulaşan baraj, özellikle 2019 yılının 4 ayında yaşanan yüzde 30 fazla yağış miktarı sayesinde maksimum seviyeye geldi.
 
 
158 kilometrelik havzası bulunan gölün derinlik olarak maksimum seviyesi olan 845 metreye ulaşması nedeniyle, 15 yıl sonra  17 Mayıs’ta savak kapaklarından 3’ü açıldı. 3 gün sonra ise diğer kalan 3 savak açılarak 6 kapaktan su tahliyesi yapıldı. 50 gün açık kalan kapaklardan, 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi yapıldığı öğrenildi.
 
 
Su seviyesinin maksimum seviyeden aşağı düşürülmesiyle birlikte kapaklar tekrar kapandı.
 

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