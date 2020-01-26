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Yaşam

150 lira için arkadaşını öldürdü

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

DHA26.01.2020  10:33 - Güncelleme: 26.01.2020  10:34

VAN'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Ocak günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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