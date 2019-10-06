156 yıllık şefkat yuvası 

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, anne ya da babası hayatta olmayan çocuklara 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Dünya standardında eğitim alan çocuklar Darüşşafaka’dan iyi derecede 2 yabancı dille mezun olduktan sonra istedikleri üniversiteyi kazanabiliyor. Hayata dezavantajlı başlayan çocuklara kapılarını açan Darüşşafaka’da, bugün Türkiye’nin 76 farklı ilinden 934 çocuk eğitim görüyor. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, okulda verilen eğitimin kalitesinin üst seviyelerde olduğuna işaret ederek “Darüşşafaka, hayata dezavantajlı başlayan çocukları alarak onlara dünya standardında kolej eğitimi veriyor. Öğrencilerimiz iyi derecede İngilizce’nin yanı sıra mezun olduklarında ayrıca bir yabancı dil daha öğrenmiş oluyor. Okulumuzda teknolojik tüm gereçler kullanılıyor. Öğrencilerimiz tabletle eğitim alıyor. Tam yatılı olduğumuz için çocuklara eğitimin yanı sıra velilik de yapıyoruz. Çok iyi eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz en az bir müzik aleti çalmasını öğreniyor. En az bir spor branşında aktif olarak yer alıyorlar. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve ruhsal gelişimi için her türlü imkanı sağlıyoruz. On gün önce aramıza katılan öğrencimizin geldiği günle bugün arasında dünyalar kadar fark var. Buradan mezun olduklarında da özgüveni yerinde hukuk, tıp, mühendislik ya da okumak istediği herhangi bir bölüme gidebilecek kadar donanımlı oluyorlar” dedi.

EĞİTİME IŞIK OLACAK FİLM

Öktem şöyle devam etti: Darüşşafaka’nın kelime anlamı şefkat yuvası. Burada yetişmiş bir insan olarak yuvamızın en önemli özelliğinin şefkat olduğunu söyleyebilirim. Yatakhane annelerimiz, ders dışı belletmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz özel formasyonludur. Beş öğrenciye düşen bir öğretmen ortalamasıyla dünya standartlarının üstündeyiz. Gerektiğinde rehberlik desteği de verip hep pozitif bir ortamda yetişmelerini sağlıyoruz. Bizim gururumuz, milletten aldığımızı yine millete veren ve bu anlamda karşılıklı güzelliği geliştiren, vefalı, milletine-devletine saygılı, ailesine ilgili lider bireyler yetiştirmek.” Öktem, Ali Özgentürk, film, kitap ve senaryo gibi 100’e yakın eserinin haklarını Darüşşafaka’ya bağışladığını bunların içlerinde “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “At” gibi kült olmuş filmlerin senaryolarının da yer aldığını söyledi.