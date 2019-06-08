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Başı dönünce 3'üncü kattan düşen adam öldü

Antalya'da hava almak için çıktığı üçüncü kattaki evlerinin balkonundan, kullandığı ilaçlar nedeniyle başı dönüp düştüğü öne sürülen Akif Eyibilen (33), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 604 Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Akif Eyibilen, dün saat 16.00 sıralarında annesiyle evde oturduğu sırada nefes alamadığını belirterek balkona çıktı. Kapatılan balkonun penceresinden dışarıyı izleyen Eyibilen, bir anda dengesini kaybedip düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan komşuları Eyibilen'i kan içinde yerde görünce sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Gelen sağlık ekipleri, Akif Eyibilen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Eyibilen, ameliyata alındı. Bir kamu kurumunda çalışan Akif Eyibilen, ameliyat sonrasında alındığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.
 
Kullandığı ilaçlar nedeniyle başının dönüp düştüğü değerlendirilen Akif Eyibilen'in cenazesi, işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Pençe Harekatında teröristler tarafından kullanılan bir sığınak tespit edildi

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