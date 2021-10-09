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Yaşam

16 çeşit meyve ve sebzeyle hazırlanıyor! Yoğun talep görüyor

Manisa'da köylü kadınların imece usulüyle hazırladığı bölgeye özgü 'Demirci tarhanası' içerisindeki 16 çeşit meyve ve sebzeyle yoğun talep görüyor.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:38
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İlçede kırsal Sevinçler, Akdere, Gümele, Hoşçalar ve Hüdük mahallelerinde kadınlar tarafından yapılan tarhana, içeriğindeki malzemelerle Anadolu'daki diğer tarhana türlerinden ayrılıyor.

Domates, biber, soğan ve nohut gibi temel malzemelerin yanı sıra biberiye, kuşburnu, alıç, hünnap, kızılcık, elma, sarımsak, ayva, nane, iğde, haşlanmış kuru fasulye ve patates olmak üzere 16 çeşit meyve ve sebzenin kullanıldığı tarhananın harcı odun ateşinde hazırlanıyor.

Haşlanan malzemeler unla karıştırıldıktan sonra yoğrulup parçalar halinde bir bez üzerine seriliyor. Daha sonra kadınlar tarafından türküler ve maniler eşliğinde ufalanarak toz haline getirilen tarhana, elekten geçirilip bir süre bekletildikten sonra hazır hale geliyor.

Sevinçler Mahallesi sakinlerinden Serap Yetiş, AA muhabirine, Demirci'ye özgü tarhanayı büyük bir özenle hazırladıklarını belirterek, "Bizde tarhana yapımı 4 veya 5 gün sürer. Mahalledeki kadınlar birbirine yardım eder. Tarhana yapımında ovalamaya geçtiğimizde hem türküler söyleriz hem de yaptığımız tarhanayı pişirir yeriz." dedi.

Mahalle muhtarı Halil Yetiş de kullanılan malzemeler nedeniyle Demirci tarhanasının şifa kaynağı olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Her çeşit şifalı bitki tarhanamıza konur. Tarhanamıza talep çok. Büyük şehirlerden isteyenler oluyor. İllere ve ilçelere gönderiyoruz. Bizden tarhana alanlar gelecek yıl için yazdan sipariş veriyorlar. Tarhana Demirci'mizin bir geçim kaynağı olmaya başladı." diye konuştu.

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