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16 yaşındaki çocuğun komşusu tarafından öldürülmesine ilişkin dava

Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki çocuğu öldürüp evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'hırsızlık' suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 16 yaşındaki maktul Ahmet Yusuf Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte ikamet ettiği, 42 yaşındaki sanık Ferhat Çendik'in ise üst kat komşuları olduğu anlatıldı.

İddianamede, olay günü olan 29 Eylül 2018'den kısa süre önce maktul Öz'ün dedesinin Çorlu'ya gittiği, anneannesinin de 29 Eylül'de aynı yere gitmek için evden ayrıldığı belirtildi.

Maktul Ahmet Yusuf Öz'ün Çorlu'ya gitmek istemeyerek evde kaldığı ifade edilen iddianamede, anneannesinin torunuyla ilgilenmesini istemesi üzerine sanığın da olay tarihinde maktulün bulunduğu eve gittiği aktarıldı. İddianamede, Ahmet Yusuf Öz'ü 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Çendik'in, eve hırsız girdiği çocuğun da bu sebeple öldürüldüğü görüntüsünü vermek için eşyaları dağıttığı, çaldığı cep telefonu ve televizyonu ise sattığı kaydedildi.

İddianamede, Ferhat Çendik'in ifadesine de yer verildi. Çendik'in maktule göz kulak olmak için eve gittiğini, sohbet ettikten sonra bir süre sonra uyuşturucu madde kullanan Öz'ün, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu bu nedenle öldürdüğünü söylediği belirtildi.

İddianamede, sanığın gösterdiği yerde cinayette kullandığı bıçağın bulunduğu da bildirildi.

İddianamede, sanık Ferhat Çendik hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hırsızlık" ve "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşmasına ilerleyen günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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