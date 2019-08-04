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168 bin yaşlımıza evde bakım desteği

Darülaceze’deki toplantı salonu Darülirfan’ın açılışında konuşan Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne alarak 168 bin yaşlımıza evde bakım desteği veriyoruz” dedi. 

  • ÖZKAN DEMİR / İSTANBUL
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Darülaceze içerisinde bulunan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze İdare Meclis Üyesi Bilal Erdoğan, çok sayıda iş insanı ile Darülaceze sakinleri katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk “Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz” dedi. 

TÜRKİYE’NİN KADERİNE BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ 

Selçuk “Türkiye, uyguladığı sosyal hizmet politikalarıyla çok daha güçlü bir şekilde geleceğine sahip çıkıyor. Milletimizin devletiyle her zaman el ele vereceğinden hiçbir şüphem yok. Bizler ne yaparsak birlikte yapacak, Türkiye’nin kaderine birlikte sahip çıkacağız. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlasında dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk” diye konuştu. 

Selçuk şöyle devam etti: SOYBİS sayesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 15 ayrı kurumdan, 29 ayrı sorgulama ile saniyelik sürelerde tespit ediyoruz. 2019’da engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 14 milyar lira sosyal yardım sağlayacağız. Ayrıca engelliler için 52 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım hizmetini bu yılsonunda 81 ile yaygınlaştıracağız.

HERKES BİR TUĞLA KOYSUN 

Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, dünyada eşi benzeri olmayan bir “Sosyal Hizmet Şehri” projesini yaptıklarını belirterek “Yeni Darülaceze’yi hep beraber yapalım ve dünyaya yeniden bir mesaj verelim istiyoruz. ‘İnsana insan olduğu için değer verme’ anlayışını yeni ‘Sosyal Hizmet Şehri’nde yaşatalım. Türkiye’de yaşayan herkesin buraya bir tuğla koymasını istiyoruz” dedi. 

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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