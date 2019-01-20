13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

17 ayrı suçtan aranan zanlı Beyoğlu'nda yakalandı

Beyoğlu’nda polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şüphe üzerine durdurulan araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, durumundan şüphelenen Hüseyin N. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Hüseyin N. isimli şahsın 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12’sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Suç makinesini yakalayan ekipler Hüseyin N’yi işlemler için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Şahsın polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Batman'da bulundu! Kayalıkların arasına gizlemişler

Batman'da bulundu! Kayalıkların arasına gizlemişler

Komşu karıştı! Çok sayıda yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sosyal medya Safiye teyzeyi konuşuyor

Sosyal medya Safiye teyzeyi konuşuyor

Sınırda büyük panik yaşayan teröristler böyle görüntülendi

Sınırda büyük panik yaşayan teröristler böyle görüntülendi

Bakan açıkladı: 37 bin adres haksız değiştirildi

Bakan açıkladı: 37 bin adres haksız değiştirildi

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

'Teröre geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik'

'Teröre geçit vermeyeceğimizi dünyaya gösterdik'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA